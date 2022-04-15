Корабли, сопровождавшие крейсер Москва, отошли подальше от берегов Украины — СМИ

Российские корабли, расположенные на севере Черного моря в районе крейсера Москва, отошли на юг — как можно дальше от берега Украины.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника Министерства обороны США.

— Мы заметили, что другие черноморские корабли, действовавшие вблизи Москвы или в северной части Черного моря, все двинулись дальше на юг после повреждений Москвы. Итак, они все, все северочерноморские корабли сейчас отошли как можно дальше от северных районов, где они действовали, – сказал чиновник.

Кроме того, он повторил комментарий спикера Пентагона Джона Кирби, что у США нет информации о причине повреждения крейсера Москва. В США считают, что крейсер получил сильные повреждения, однако до сих пор ничего неизвестно о жертвах.

США предполагают, что корабль сохранил плавучесть и собственным ходом отправился, вероятно, в Севастополь для ремонта.

Что известно о подбитом крейсере Москва

24 февраля 2022 года российский ракетный крейсер Москва участвовал в атаке на остров Змеиный. Там именно этот корабль украинский пограничник послал на три буквы.

13 апреля глава Одесской ОВА заявил, что две ракеты Нептун попали в крейсер Москва.

Утром 14 апреля СМИ сообщили, что флагман Черноморского флота вследствие тяжелых повреждений накренился на левый борт и утонул. Министерство обороны РФ заявило о пожаре на судне из-за детонации боезапаса. Пентагон признал, что военный корабль поврежден, но продолжает быть на плаву.