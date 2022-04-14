Отдельной реакции на обращение главы Украинской греко-католической церкви Блаженнейшего Святослава на его обращение в Ватикан по поводу решения, что крест для символичности понесут украинка и россиянка во время крестного хода в Риме 15 апреля, нет. Об этом сообщил он в эфире телемарафона.

— Организацией крестного хода занимается отдельный литургический отдел Ватикана. Здесь речь не идет о какой-либо дипломатии или международной политике. Речь идет просто о сознании и чувствительности отдельных людей, организующих эту литургию. То, что мы сейчас наблюдаем, это определенное напряжение между идеалистами и реалистами. Идеалисты хотят, чтобы все было хорошо, все жили в мире, вместе обнимались. Но, сидя в теплых ватиканских креслах, они до конца не понимают, что такое война. А с другой стороны, мы, народ, который является жертвами этой агрессии, на головы которых падают бомбы, — рассказал он.

Он отметил, что как глава церкви он был обязан обратиться из-за этого решения в Ватикан. Также он подчеркнул, что такая позиция в Украине единогласна как у греко-католиков, так и у римо-католиков, а также украинских дипломатов.

— Мы не можем говорить о примирении, когда нас убивают. Сначала нужно остановить войну, а вторым шагом – разоблачить и справедливо осудить преступников. Ибо нет мира без справедливости. И только тогда, когда все преступники будут осуждены, когда будет уверенность общественности, что такая идеология геноцида не будет распространяться, тогда можно говорить о процессе примирения, который будет иметь свои жесты.

Он подчеркнул, что такие жесты Ватикана во время крестного шествия являются “несвоевременными” и “преждевременными”, которые не соответствуют реалиям.

Инициатива Ватикана сделать “символический жест”, где крест понесут украинка и россиянка, возмутила украинцев. С учетом того, что участницы шествия в интервью итальянским СМИ вроде бы озвучивают тезисы о “братских народах и поддержке друг друга”.

На инициативу Святого Престола отреагировал посол Украины в Ватикане Андрей Юраш, который отметил невозможность этой идеи.