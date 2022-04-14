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РФ занимается организованным похищением детей: МИД о принудительном вывозе украинцев

Юля Захарченко редактор ленты
РФ занимается организованным похищением детей: МИД о принудительном вывозе украинцев

Российские наемники насильственно вывозят граждан Украины и детей, в частности, родители которых погибли в результате полномасштабной военной агрессии РФ, на территорию страны-агрессора. Министерство иностранных дел Украины считает, что РФ может незаконно передавать малышей на усыновление россиянами.

По данным МИД Украины, существует угроза незаконного усыновления украинских детей российскими гражданами без соблюдения всех необходимых процедур, определенных действующим законодательством.

— В этом контексте особую обеспокоенность вызывает информация о намерении Минобразования РФ подписать с так называемыми ЛНДР “соглашения”, которые позволили бы передавать незаконно депортированных с территории Украины детей-сирот в российские семьи, — говорится в сообщении.

Попытки Кремля предоставить своим преступным действиям на территории Украины якобы “законных” оснований являются циничным пренебрежением к общепризнанным правам человека, считают в МИД.

– Фактически Россия занимается организованным на государственном уровне похищением детей и разрушением будущего украинской нации. Действия российских оккупантов могут квалифицировать как киднепинг (похищение) и требуют решительной реакции международного сообщества, — убеждены в МИД Украины.

МИД Украины обратился к Управлению верховного комиссара ООН по делам беженцев, ЮНИСЕФ, Управлению верховного комиссара ООН по правам человека и другим международным организациям с призывом принять неотложные меры для возвращения украинских детей на территорию нашего государства.

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Источник: МИД

Фото: Pixabay

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