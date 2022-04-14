Федеральное ведомство уголовной полиции Германии (Bundeskriminalamt) объявило об аресте суперъяхты Dilbar, принадлежащей Гульбахор Исмаиловой – сестре российского олигарха Алишера Усманова. Последний попал под санкции Евросоюза.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, владельца яхты удалось установить во время расследования. Судно пытались спрятать через оффшоры.

– Федеральное ведомство уголовной полиции Германии, несмотря на укрывательство в оффшорах, определило владельца яхты Dilbar путем тщательного расследования. Это Гульбахор Исмаилова, сестра Алишера Усманова, – отмечается в сообщении.

В ведомстве объяснили, что поскольку Усманов включен в санкционные списки Евросоюза, яхта подпадает под действие закона о санкциях и может быть на законных основаниях принудительно оставлена в Гамбурге, где сейчас находится.

@AuswaertigesAmt, @BMWK und @BMF_Bund haben in Brüssel dafür gesorgt, dass die russische Eigentümerin sanktioniert wird.

Die Luxusyacht M/S #Dilbar unterliegt somit dem Sanktionsrecht und konnte in Hamburg rechtssicher festgesetzt werden. (2/2) — Bundeskriminalamt (@bka) April 13, 2022

Как информирует американское агентство Bloomberg, власти Гамбурга арестовали суперъяхту Dilbar миллиардера Усманова после того, как установили, что она на законных основаниях принадлежит его сестре, на которую также распространяются санкции из-за войны в Украине.

Длина суперъяхты составляет 156 метров, а стоимость оценивается в $600-750 млн. Это самая большая в мире моторная яхта по водоизмещению. Она имеет 25-метровый бассейн и две вертолетные площадки, сауну, салон красоты и тренажерный зал.

Яхта была спущена на воду в ноябре 2015 года и поставлена заказчику в 2016 году. В последнее время яхта находилась на модернизации в Гамбурге. После того, как власти Германии “заморозили” судно, его нельзя продавать, арендовать или передавать в залог.

По данным издания Forbes, право собственности на мегаяхту передал своей сестре российский олигарх Алишер Усманов. Гульбахор Исмаилова также владеет реактивным самолетом и вертолетом, которые приписывают Усманову.

Еще в начале марта журналисты Forbes со ссылкой на источники информировали, что немецкие власти заблокировали яхту Dilbar спустя несколько дней после того, как Усманов попал под санкции Евросоюза в связи с полномасштабным вторжением РФ в Украину.

Алишера Усманова включили в санкционный список Европейского Союза 28 февраля. Он также находится в санкционных списках США и Великобритании.

Российский олигарх является основателем и основным акционером горно-металлургического холдинга USM, которому принадлежат компании Металлоинвест и Мегафон. Согласно индексу миллиардеров от агентства Bloomberg, Усманов с состоянием в $19 млрд занимает шестое место среди самых богатых россиян.