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Евросоюз закрыл лазейку, позволявшую экспортировать оружие в Россию

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
прапори ЄС

Европейский Союз закрыл лазейку, которая давала правительствам ЕС экспортировать в Россию оружие на десятки миллионов евро только в прошлом году, несмотря на эмбарго, вступившее в силу в 2014 году после того, как Россия оккупировала украинский Крым. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что согласно последним данным, предоставленным Еврокомиссией, страны ЕС в прошлом году продали России оружия и боеприпасов на сумму €39 млн, что на 50% больше, чем в 2020 году, когда продажи составили €25 млн.

ЕС запретил экспорт оружия в Москву в июле 2014 года в ответ на аннексию Крыма РФ, но пункт в санкциях разрешал продажу по контрактам, подписанным до августа 2014 года.

Страны с большой оборонной промышленностью, такие как Франция и Германия, были одними из крупнейших экспортеров.

После того, Россия начала полномасштабную войну против Украины, эта лазейка попала под жесткую критику со стороны некоторых стран ЕС, в частности Польши и Литвы.

Но закрыть эту лазейку удалось только на прошлой неделе, когда ЕС ввел пятый пакет санкций против России. Хотя в публичном тексте Еврокомиссия не упомянула о ее закрытии.

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Источник: Reuters

Фото: Depositphotos

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