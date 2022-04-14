С началом полномасштабной войны Франция предоставила Украине €100 млн военной помощи

Франция уже предоставила Украине военную помощь на €100 млн и уже планирует новые поставки.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на BFMTV.

Министр обороны Франции Флоранс Парли после разговора с украинским коллегой Алексеем Резниковым, объявила о полной стоимости уже оказанной поддержки.

До сих пор в Париже не называли полную сумму военной поддержки Украине.

— Я сообщила моему коллеге, что Франция поставит дополнительное вооружение, в дополнение к тем поставкам на €100 млн, которые уже выполнены, — рассказала она.

В коммюнике Минобороны уточняется, что речь идет о средствах защиты, оптически-электронном оборудовании, оружии и боеприпасах, системах вооружения в соответствии с потребностями, озвученными украинской стороной.

Но также отмечается, что эта сумма не входит в средства, которые выделяются с Евросоюзом из Европейского фонда поддержки мира.

Общая сумма выделенных для Украины средств уже достигла €1,5 млрд, последний пакет на €500 млн утвердили 13 апреля.