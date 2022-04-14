С началом полномасштабной войны Франция предоставила Украине €100 млн военной помощи

Франция уже предоставила Украине военную помощь на €100 млн и уже планирует новые поставки.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на BFMTV.
Министр обороны Франции Флоранс Парли после разговора с украинским коллегой Алексеем Резниковым, объявила о полной стоимости уже оказанной поддержки.
До сих пор в Париже не называли полную сумму военной поддержки Украине.
— Я сообщила моему коллеге, что Франция поставит дополнительное вооружение, в дополнение к тем поставкам на €100 млн, которые уже выполнены, — рассказала она.
В коммюнике Минобороны уточняется, что речь идет о средствах защиты, оптически-электронном оборудовании, оружии и боеприпасах, системах вооружения в соответствии с потребностями, озвученными украинской стороной.
Но также отмечается, что эта сумма не входит в средства, которые выделяются с Евросоюзом из Европейского фонда поддержки мира.
Общая сумма выделенных для Украины средств уже достигла €1,5 млрд, последний пакет на €500 млн утвердили 13 апреля.
— Пока этот конфликт будет продолжаться, Франция готовится вместе с партнерами оказывать Украине длительную военную помощь, поддерживаемую мобилизацией нашей оборонной промышленности.
Речь идет о том, чтобы вместе собрать то, что соответствует потребностям Украины и координировать эту помощь с союзниками и партнерами. Франция настроена помогать Украине сопротивляться этой агрессии и создать условия для справедливого и длительного мира, — добавляют в коммюнике Минобороны Франции.