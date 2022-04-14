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Факты / Мир / Мировые новости

С началом полномасштабной войны Франция предоставила Украине €100 млн военной помощи

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
С началом полномасштабной войны Франция предоставила Украине €100 млн военной помощи

Франция уже предоставила Украине военную помощь на €100 млн и уже планирует новые поставки.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на BFMTV.

Министр обороны Франции Флоранс Парли после разговора с украинским коллегой Алексеем Резниковым, объявила о полной стоимости уже оказанной поддержки.

До сих пор в Париже не называли полную сумму военной поддержки Украине.

— Я сообщила моему коллеге, что Франция поставит дополнительное вооружение, в дополнение к тем поставкам на €100 млн, которые уже выполнены, — рассказала она.

В коммюнике Минобороны уточняется, что речь идет о средствах защиты, оптически-электронном оборудовании, оружии и боеприпасах, системах вооружения в соответствии с потребностями, озвученными украинской стороной.

Но также отмечается, что эта сумма не входит в средства, которые выделяются с Евросоюзом из Европейского фонда поддержки мира.

Общая сумма выделенных для Украины средств уже достигла €1,5 млрд, последний пакет на €500 млн утвердили 13 апреля.

— Пока этот конфликт будет продолжаться, Франция готовится вместе с партнерами оказывать Украине длительную военную помощь, поддерживаемую мобилизацией нашей оборонной промышленности.

Речь идет о том, чтобы вместе собрать то, что соответствует потребностям Украины и координировать эту помощь с союзниками и партнерами. Франция настроена помогать Украине сопротивляться этой агрессии и создать условия для справедливого и длительного мира, — добавляют в коммюнике Минобороны Франции.

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Фото: Pexels

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