Финляндия с “высокой вероятностью” вступит в НАТО после российского вторжения в Украину.

Об этом в интервью Sky News заявила министр по европейским делам и корпоративному управлению Финляндии Тютти Туппурайнен.

Она заявила, что в стране “есть огромное большинство” в поддержку членства в НАТО, но данный шаг требуется более тщательно обсудить в парламенте Финляндии.

— Так что на данный момент я могу сказать, что это весьма вероятно, но решение еще не принято, — сказала она.

Она добавила, что действия России, и жестокая война против Украины являются тревожным сигналом для всех финов.

В среду, выступая на совместной пресс-конференции со своим шведским коллегой в Стокгольме, премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что решение ее страны о том, подавать ли заявку на членство в НАТО, будет принято в течение “недель, а не месяцев”.

— Нам необходимо иметь представление о будущем, и мы используем это время для анализа и выработки общих взглядов на будущее, когда речь идет о безопасности, — сказала Санна Марин.

Она добавила, что не будет называть никаких сроков касательно данного решения, но, по ее оценкам, это произойдет довольно быстро.

Посол Украины в Финляндии Ольга Диброва в эфире национального телемарафона сообщила, что на смену решению финских чиновников и общества североевропейской страны повлияло само нападение России на Украину.

— Если говорить о статистике, то согласно последним данным за 2017 год, уровень поддержки вступления в НАТО в финском обществе равнялся около 20%. Если мы обратимся к статистическим данным на момент начала войны (России против Украины, — Ред.)…, то за первые дни уровень поддержки вступления Финляндии в НАТО достиг 53%. А уже в начале марта этот уровень составлял 62%, – заявила Ольга Диброва.

Она отметила, что в финском обществе стремительно теряют поддержку противники членства Финляндии в Альянсе. Поэтому в североевропейской стране продолжаются прения.

Посол Украины рассказала, что во время выступления президента Владимира Зеленского в парламенте Финляндии на прошлой неделе, на финские правительственные порталы была совершена кибератака, а российские военные самолеты нарушили воздушную границу финнов.