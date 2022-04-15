США должны предоставить Украине авиацию и ПВО – сенатор Митт Ромни

Соединенные Штаты Америки, как лидер свободного мира должны предоставить Украине необходимую помощь в противодействии российской агрессии. США должны предоставить Украине самолеты МиГ-29, системы ПВО, противотанковые ракеты и боеприпасы.

Об этом в комментарии Guildhall заявил американский сенатор от штата Юта Митт Ромни.

— Как лидер свободного мира Соединенные Штаты обязаны защищать свободу и способствовать миру. Помогать Украине защищаться от российского вторжения — это не только правильно, но и необходимо для поддержания безопасного и процветающего всего мира — наше участие гарантирует нашу национальную безопасность и укрепляет наши глобальные интересы, — заявил американский политик.

— США в координации с нашими партнерами и союзниками должны сделать все, что в наших силах, чтобы откликнуться на призыв помочь народу Украины защититься от чудовищных действий Путина. Крайне важно, чтобы правительство США доставило Украине столь необходимую помощь. Я возглавил резолюцию, призывающую администрацию Байдена увеличить нашу военную помощь и предоставить Украине самолеты МиГ-29, системы ПВО, противотанковые ракеты и боеприпасы для борьбы и обеспечения безопасности своей земли и неба, — подытожил Митт Ромни.

С призывом об увеличении военных поставок в Украину также выступил теневой министр обороны Канады, депутат канадского парламента Джеймс Безан. По его словам, Канада должна предоставить Украине противокорабельные ракеты Harpoon, легкие бронемашины LAV и бронированные автомобили скорой помощи, а союзники по НАТО предоставить самолеты МИГ-29.

Американский сенатор от штата Техас Тед Круз заявил, что Соединенные Штаты Америки ответственны за предоставление Украине всего необходимого для защиты от России. По его словам, Украине должны быть немедленно поставлены системы противовоздушной обороны, истребители и другое летальное вооружение.

Член Палаты Представителей парламента Великобритании сэр Роджер Гейл говоря об усилении военной помощи Украине заявил, что все необходимое вооружение оборонительного характера, включая истребители, должно быть переданы Украине. Объемы военной помочи и скорость поставок должны быть увеличены.

За усиление военной помощи Украине выступили и в немецком Бундестаге. Депутат Бундестага от «Зеленых» Робин Вагнер заявил, что наряду с санкциями и политическим давлением на Россию, в первую очередь необходимо увеличить поставки вооружений в Украину для эффективной защиты, а также для освобождения оккупированных территорий.

Вице-спикер Сейма Литовской Республики Паулюс Саударгас заявил, что страны-представители демократического сообщества должны передать Украине тяжелое вооружение, в частности тяжелое вооружение наступательного характера, так в Украине идет война за защиту всего мирового правопорядка.

Глава Евросовета Шарль Мишель после удара РФ по Краматорску заявил о необходимости увеличить санкции против России и предоставить больше оружия Украине.