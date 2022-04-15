Полномасштабная война, развязанная Россией против Украины, является потрясением для всего мира и окажет негативное влияние на экономики более чем 140 стран.

Об этом заявила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева во время выступления в Фонде Карнеги в Вашингтоне.

Она отметила, что вслед за пандемией коронавируса, негативно повлиявшей на мировую экономику, сейчас наблюдается новый кризис, вызванный полномасштабной войной в Украине.

– Вторжение России в Украину, разрушительное для украинской экономики, вызывает потрясение для всего мира… Экономические последствия этой войны распространяются быстро и далеко, на соседние государства и за их пределы, нанося сильнейший удар по самым незащищенным людям в мире. Сотни миллионов семей уже столкнулись со снижением доходов, ростом цен на энергоносители и продовольствие. Война усугубила ситуацию и грозит дальнейшим ростом неравенства, — отметила глава МВФ.

Георгиева уточнила, что впервые за многие годы инфляция стала реальной угрозой для многих стран мира. По ее словам, это огромный шаг назад для глобального восстановления экономики.

Георгиева напомнила, что в январе МВФ снизил прогноз роста мировой экономики на 2022 год до 4,4%. С тех пор этот прогноз существенно ухудшился, преимущественно из-за войны в Украине и ее последствий.

В МВФ прогнозируют дальнейшее снижение глобального роста экономики, как в 2022, так и в 2023 годах. По прогнозам Фонда, спад коснется 143 стран мира, на которые приходится 86% мирового ВВП.

– К счастью, для большинства стран показатели роста (экономики – Ред.) останутся положительными. Однако влияние войны повлечет за собой снижение прогнозов для 143 стран, на которые приходится 86% мирового ВВП. В то же время ситуация в разных странах будет значительно отличаться: от катастрофических экономических потерь в Украине и серьезного спада в РФ до столкновения других стран с последствиями войны через товарные, торговые и финансовые каналы, — подчеркнула Георгиева.

Глава МВФ уточнила, что пострадают государства-импортеры пищевых продуктов и топлива в Африке, на Ближнем Востоке, в Азии и Европе.

Как объяснила Георгиева, до полномасштабной войны Украина и РФ обеспечивали 28% мирового экспорта пшеницы. Сейчас цены на зерно и кукурузу стремительно растут, и лидеры стран Африки и Ближнего Востока заявляют, что их запасы заканчиваются.

В то же время растущие цены на сырье улучшили перспективы для стран, экспортирующих нефть, природный газ и металлы (однако этого недостаточно, чтобы компенсировать глобальное замедление, в значительной степени вызванное войной).

– Цены на продукты питания и энергоносители, а также проблемы с цепями поставок продолжают подталкивать инфляцию. В странах с развитой экономикой инфляция уже достигает максимума за четыре десятилетия. И мы прогнозируем, что она останется повышенной дольше, чем раньше прогнозировалось, – заявила глава МВФ.

Георгиева подчеркнула, что в этих условиях нужно помочь Украине и другим странам, пострадавшим из-за войны. Она напомнила, что МВФ уже выделил Украине экстренное финансирование на $1,4 млрд.

– На прошлой неделе мы также запустили специальный счет, предоставляющий безопасный путь для дальнейшего финансирования Украины. И вместе с международными партнерами мы готовимся к масштабным усилиям по восстановлению, которые потребуются, — добавила Георгиева.

Как сообщалось, Совет директоров Международного валютного фонда 8 апреля согласовал открытие специального административного счета для направления денег стран-доноров на помощь Украине.