Американские аналитики спрогнозировали военные действия России после затопления крейсера Москва

Несколько дней назад флагман российского Черноморского флота РФ, ракетный крейсер Москва окончательно затонул.

Украина утверждает, что поразила Москву ракетами, в результате чего крейсер и пошел ко дну. В свою очередь Россия настаивала, что причиной затопления стал пожар.

Соединенные Штаты поддержали заявление Украины. В Пентагоне считают, что именно украинские противокорабельные ракеты Нептун и стали причиной затопления судна. С таким заявлением выступил высокопоставленный представитель Министерства обороны США.

Что означает потеря Москвы для российских вооруженных сил

Наибольшее влияние затопление судна имеет на моральный дух русских солдат. Будучи флагманом российского Черноморского флота, Москва была одним из самых заметных активов в войне против Украины.

И хотя РФ тщательно контролирует свои медиа и особенно новости о войне, скрыть внезапное отсутствие такого корабля было бы крайне трудно.

К тому же, потеря Москвы вызовет нешуточные сомнения у россиян, относительно боевых способностей РФ, несмотря на причину затопления — то ли от мастерства украинских военных, то ли из-за несчастного случая.

— Оба объяснения затопления Москвы указывают на недостатки России — или плохую противовоздушную оборону, или невероятно слабые процедуры безопасности и контроля за повреждениями на флагманском корабле Черноморского флота, — утверждают аналитики Мейсон Кларк, Катерина Степаненко и Джордж Баррос из Института исследований.

Бывший капитан ВМС США Карл Шустер уверяет, что сомнения в боеспособности уже дошли и до Кремля.

— Это вызывает вопрос о военно-морской компетентности через 10 лет после того, как Путин объявил, что собирается восстановить способность, моральный дух и профессионализм военно-морского флота, – сказал Шустер.

Шустер добавил, что Путин не смог выполнить ни одного из своих обещаний относительно российского вторжения на территорию Украины, упомянув и о неудачах армии РФ на земле.

Но аналитики расходятся во мнениях относительно того, какое влияние затопления Москвы окажет на ход российского вторжения.

Аналитики ISW считают это относительно незначительным ударом. Там отмечают, что корабль использовали преимущественно для ударов крылатыми ракетами по украинским логистическим центрам и аэродромам.

По словам аналитиков, Россия имеет наземные системы и ударную авиацию, которые могут делать то же самое.

Однако они добавляют, если украинские ракеты действительно стали причиной затопления крейсера, то российскому флоту необходимо пересмотреть свою тактику, возможно, перетащить корабли подальше от украинской территории и отрегулировать противовоздушную оборону.

В Вашингтоне представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что основной миссией Москвы является противовоздушная оборона российских войск в Черном море.