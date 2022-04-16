Лидер оппозиционной партии Германии раскритиковал Шольца за недостаточную поддержку Украины

Лидер крупнейшей оппозиционной партии Германии ХДС Фридрих Мерц раскритиковал канцлера Шольца за задержку в поставках вооружения Украине.

Как сообщает Европейская правда, такое заявление Мерц сделал во время интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Мерц заявил, что полностью согласен с позицией главы МИД Анналены Бербок, что таким задержкам больше нет оправданий и раскритиковал канцлера Олафа Шольца за его отношение к войне между Россией и Украиной.

По словам Мерц, нынешнее поведение Шольца угрожает сплоченности всего сообщества государств в отношении России.

Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал федерального канцлера Германии Олафа Шольца быстро принять решение о дальнейшей военной помощи для Украины.

Глава МИД призвал предоставить Украине тяжелое оружие, в том числе танки.

Как сообщалось, Олаф Шольц долгое время не мог окончательно определиться со своей позицией по поставкам оружия Украине. Впрочем, в правительственной коалиции поддерживают идеи такой помощи.