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Лидер оппозиционной партии Германии раскритиковал Шольца за недостаточную поддержку Украины

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Лидер оппозиционной партии Германии раскритиковал Шольца за недостаточную поддержку Украины

Лидер крупнейшей оппозиционной партии Германии ХДС Фридрих Мерц раскритиковал канцлера Шольца за задержку в поставках вооружения Украине.

Как сообщает Европейская правда, такое заявление Мерц сделал во время интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Мерц заявил, что полностью согласен с позицией главы МИД Анналены Бербок, что таким задержкам больше нет оправданий и раскритиковал канцлера Олафа Шольца за его отношение к войне между Россией и Украиной.

По словам Мерц, нынешнее поведение Шольца угрожает сплоченности всего сообщества государств в отношении России.

Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал федерального канцлера Германии Олафа Шольца быстро принять решение о дальнейшей военной помощи для Украины.

Глава МИД призвал предоставить Украине тяжелое оружие, в том числе танки.

Как сообщалось, Олаф Шольц долгое время не мог окончательно определиться со своей позицией по поставкам оружия Украине. Впрочем, в правительственной коалиции поддерживают идеи такой помощи.

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Фото: Getty Images

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