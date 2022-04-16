Нептун разбил имидж РФ: применит ли Кремль ядерное оружие за потопленный крейсер Москва

Российская Федерация может начать отомстить за потопление крейсера Москва. Эксперт Центра оборонных стратегий, капитан первого ранга запаса ВМС Украины Андрей Рыженко объяснил, можно ли считать потопление крейсера Москва значительным ударом по имиджу президента страны-агрессора России Владимира Путина.

— Действительно, да. Крейсер Москва для Севастополя отражал процессы, которые происходили на полуострове до 2014 года, когда проходили скрытые, гибридные попытки присоединить Крым и Севастополь к Российской Федерации. Это очень серьезное имиджевое и морально-психологическое влияние. Крейсер Москва являлся основной боевой единицей Черноморского флота для проекции сил России на Средиземноморский атлантический театр военных действий. Его основная задача – это борьба с авианосными ударными группами. Фактически он должен находить и наносить ракетные удары по авиаударным соединениям.

Он объяснил, почему Кремль не хочет признавать, что крейсер Москва потопили ракетами именно украинские военные.

– Для этого корабля не проблема сбить две ракеты Нептун. Своими средствами ПВО он может сбить одновременно 8-12 воздушных целей. Учитывая внезапность этого удара, они просто не были замечены. Я думаю, что это вопрос несения дисциплины боевой готовности на корабле. Возможно, системы не работали в это время, а корабль занимался вопросами координации действий Черноморского флота РФ по блокаде действий на западной части Черного моря, что не является его основной задачей. Они не признают, что это эти ракеты, чтобы скрыть. Российские издания все больше признают, что это была украинская ракета.

Андрей Рыженко предположил, будут ли российские войска мстить за потерю крейсеру Москва, и решится ли Путин применить тактическое ядерное оружие.