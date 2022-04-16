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Факты / Мир / Мировые новости

Германия не ограничивает прием беженцев из Украины – глава Минтранса

Валентина Летяк редактор ленты
українські біженці

Поток беженцев из Украины в Германию значительно сократился, но транспортные маршруты поддерживаются, поскольку ожидается эскалация, заявил министр транспорта ФРГ Фолькер Виссинг.

– Количество людей, едущих в Германию на поездах, значительно сократилось по сравнению с пиком в начале войны — с примерно 8 200 до нынешних 2 500 человек в день. Однако мы сохраняем логистические и транспортные структуры, потому что не можем предсказать ход войны и в любой момент можем столкнуться с увеличением числа беженцев. Мы должны ожидать дальнейшей эскалации и быть готовыми, – отметил он.

Виссинг заверил, что не будут ограничивать поток беженцев из Украины:

– Этот вопрос не возникает. Германия не может и не будет отвергать беженцев из Украины.

По его словам, Германия также работает над приемом украинских беженцев, которые ранее разместились в соседних странах ЕС.

– Мы быстро убедились, что людей, едущих из Украины, можно перевозить из Польши в Германию. Есть центры распределения в Ганновере, Котбусе и Берлине. Если есть угроза перегрузки в соседних странах, мы должны снова провести кампанию относительно их распределения по всему ЕС, – подытожил министр транспорта ФРГ.

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Источник: RND

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Фото: Depositphotos

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