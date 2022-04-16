Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)ВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 51 день войны
Убили Убили
198 детей
Ранили Ранили
>355 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 964 взрослых
Факты / Мир / Мировые новости

Германия выделит более €1 млрд на военную поддержку Украины

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Германия выделит более €1 млрд на военную поддержку Украины

В Германии приняли существенное увеличение финансирования военной помощи для Украины.

Об этом сообщил в Twitter министр финансов ФРГ Кристиан Линднер, сообщает НВ.

Линднер отметил, что в дополнительном бюджете предусмотрена финансовая помощь для усиления безопасности до €2 млрд.

— Эти средства принесут большую пользу Украине, — отметил министр.

Линднер добавил, что увеличение финансирования для Украины предусмотрели по просьбе канцлера Германии Олафа Шольца.

НВ со ссылкой на немецкое агентство dpa отмечает, что из этих денег более €1 млрд пойдут на помощь Украине.

Около €400 млн предусмотрено для европейского фонда European Peace Facility, который закупает оружие для Украины.

Напоминаем, что лидер крупнейшей оппозиционной партии Германии ХДС Фридрих Мерц раскритиковал канцлера Шольца за задержку в поставках тяжелого вооружения Украине.

По словам Мерц, нынешнее поведение Шольца угрожает сплоченности всего сообщества государств в отношении России.

Читайте
Зеленский назвал число погибших украинских военных в войне с Россией

Related video
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: Pixabay

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка