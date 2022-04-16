Германия выделит более €1 млрд на военную поддержку Украины

В Германии приняли существенное увеличение финансирования военной помощи для Украины.

Об этом сообщил в Twitter министр финансов ФРГ Кристиан Линднер, сообщает НВ.

Линднер отметил, что в дополнительном бюджете предусмотрена финансовая помощь для усиления безопасности до €2 млрд.

— Эти средства принесут большую пользу Украине, — отметил министр.

Линднер добавил, что увеличение финансирования для Украины предусмотрели по просьбе канцлера Германии Олафа Шольца.

НВ со ссылкой на немецкое агентство dpa отмечает, что из этих денег более €1 млрд пойдут на помощь Украине.

Около €400 млн предусмотрено для европейского фонда European Peace Facility, который закупает оружие для Украины.

Напоминаем, что лидер крупнейшей оппозиционной партии Германии ХДС Фридрих Мерц раскритиковал канцлера Шольца за задержку в поставках тяжелого вооружения Украине.

По словам Мерц, нынешнее поведение Шольца угрожает сплоченности всего сообщества государств в отношении России.