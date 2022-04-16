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Факты / Мир / Мировые новости

Поставки тяжелого оружия Украине не сделают Германию участником войны — Бушманн

Юля Захарченко редактор ленты
Поставки тяжелого оружия Украине не сделают Германию участником войны — Бушманн

Согласно международному праву, поставки тяжелого вооружения Украине для защиты от полномасштабной агрессии Российской Федерации не будут означать вступление Германии в войну.

Министр юстиции Германии Марко Бушманн заявил, что Украина защищается и обороняется от российских войск.

– Они реализуют свое законное право на самооборону, поддержка украинцев поставками оружия не может привести к тому, чтобы стать участником войны, – убежден Марко Бушманн.

Немецкий министр подчеркнул, что это не только его мнение, но и точка зрения федерального правительства. Бушманн считает, что ФРГ стала одним из первых государств, систематически находящих доказательства военных преступлений России на территории Украины.

— Мы призываем всех украинских беженцев обращаться в любой отдел полиции, если они являются жертвами или свидетелями военных преступлений, — подчеркнул министр юстиции Германии.

Накануне анонимный источник в правительстве Германии сообщил СМИ, что канцлер Олаф Шольц намерен выделить дополнительно 2 млрд евро на помощь Украине, в частности на дополнительную военную технику.

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Источник: Süddeutsche Zeitung

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Фото: Pixabay

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