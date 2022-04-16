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Факты / Мир / Мировые новости

Румыния и Италия закрывают свои порты для российских судов

Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
Румыния и Италия закрывают свои порты для российских судов

Италия с 17 апреля закрывает свои порты для российских кораблей в рамках расширенных санкций Европейского Союза против России.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

— Ограничения также будут распространяться на суда, которые после 24 февраля сменили флаг, чтобы избежать возможных запретов, или же сменили свою российскую регистрацию на любую другую страну после начала вторжения в Украину, — отметил он.

Суда РФ, которые уже находятся в итальянских портах, должны немедленно покинуть их сразу после завершения своей коммерческой деятельности.

Также с 17 апреля российским кораблям запрещено входить в румынские порты в Черном море и на Дунае. Исключение — суда с гуманитарным грузом, а также те, которые перевозят некоторые товары в страны ЕС, или нуждаются в помощи.

Кроме того, в ЕС думают над поэтапным нефтяным эмбарго для России.

8 апреля Европейский Союз принял новые санкции против России. Среди прочего, они предусматривают эмбарго на импорт из России угля и других твердых ископаемых с августа 2022 года.

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