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Факты / Мир / Мировые новости

Шантажируют “международной безопасностью”: РФ угрожает странам, помогающим Украине вооружением

Юля Захарченко редактор ленты
Байден і Путін

Российское Министерство иностранных дел подтвердило информацию о направлении Америке дипломатической ноты о поставках вооружения Украине.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, РФ направило соответствующую ноту всем странам.

В СМИ попала переписка с текстом, который РФ направила США. Документ под названием Обеспокоенность России в связи с массированными поставками вооружения и военной техники киевскому режиму передали в Государственный департамент США через посольство России в Вашингтоне.

Страна-агрессор Россия обвинила партнеров Украины в якобы нарушении “жестких принципов” перекидывания вооружений в зоны конфликта и в игнорировании “угрозы попадания высокоточного оружия в руки радикальных националистов, экстремистов и бандитских формирований”.

– Призываем США и их союзников прекратить безответственную милитаризацию Украины, которая влечет за собой непредсказуемые последствия для региональной и международной безопасности, – направила страна-агресор в США.

Дипломатический демарш произошел после того, как президент США Джо Байден одобрил расширение спектра вооружения Украине: пакет на $800 млн, беспилотники и бронетехнику, переносные зенитные и противотанковые средства для защиты от российской армии, которая убивает мирных жителей.

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Источник: NYT

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