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Сказал “Слава Украине” и отказался продать алкоголь: в Испании россияне избили украинца

Наташа Тарчевська редактор ленты
Сказал “Слава Украине” и отказался продать алкоголь: в Испании россияне избили украинца

В Испании компания нетрезвых россиян совершила нападение на украинца. Мужчины толпой набросились на него с кулаками, поскольку он отказался продать им выпивку.

Инцидент произошел в одном из баров в Аликанте. Трое пьяных россиян наведались в заведение прямо перед его закрытием: украинец, работавший барменом, попросил гостей покинуть бар.

Услышав его акцент, россияне спросили, откуда он. В ответ он заявил, что из Украины, после чего добавил — Слава Украине.

Сразу после этого в баре началась потасовка: остановить избиение бармена пыталась владелица заведения и еще две женщины, но безуспешно.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как втроем россияне жестоко избили украинца, прижав его к стене. Когда он был уже без сознания, один из нападавших сильно ударил бармена ногой. Лишь после этого представители “русского мира” покинули заведение.

Как сообщают испанские СМИ, пострадавший украинец уже обратился в полицию. Медики диагностировали у него перелом носа и многочисленные ушибы.

Источник: La Vanguardia

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