Пробки в 80 км: грузовики РФ не успели выехать из ЕС до начала действия санкций

Российские грузовики застряли в длинных очередях, чтобы выехать из Польши, из-за введения пятого пакета санкций, который предусматривает, что грузовикам России запрещено находиться на территории блока с 16 апреля.

Об этом сообщает 24 Канал.

Руководитель польского торгового органа для польских транспортных групп Ян Бучек рассказал, что очередь на пограничном переходе Корощин с Беларусью достигла 80 км.

В среднем же авто стояли у пробок более чем в 40 км и ждали 3-10 дней.

— Невозможно сделать так, чтобы белорусские и российские грузовики покинули территорию Польши до завтра (16 апреля), – заявил Ян Бучек.

Он добавил, что Европа должна искать безопасное решение, ведь любой агрессивный шаг против российских и белорусских грузовиков на границе мгновенно вызовет месть польским грузовикам, которые находятся в дороге или возвращаются с рынков Монголии, Казахстана и Узбекистана.

По данным Бучека, ориентировочно 3 тыс. польских грузовиков в Беларуси и России рискуют попасть под горячую руку.

В Управлении национальных доходов Польши заявили, что по состоянию на утро 15 апреля на переходе Корощин грузовики ожидали 33 час, а на более северном пункте пропуска Бобровники – 56 час.

Также сообщается, что таможенники тщательно проверяют каждый из российских грузовиков.