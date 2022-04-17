Менеджер ресторана в Кентукки, США рассказал о ненавистном отношении к нему со стороны клиентов после того, как он вывесил украинский флаг в знак солидарности с Украиной в условиях войны.

Управляющий рестораном Colton’s Steak House and Grill в Бардстауне, штат Кентукки, Бен Эшлок рассказал The Washington Post, что у него есть личная связь с Украиной, поскольку три года назад он и его жена усыновили оттуда своего сына. Поэтому, когда началась война, Бэн Эшлок сказал, что он хотел проявить солидарность, вывесив украинский флаг в ресторане.

— Вы просто даете им понять, что даже в маленьком старом Кентукки мы видим вас и поддерживаем, — сказал он в интервью.

Бэн Эшлок не думал, что из-за этого жеста возникнут какие-либо проблемы. Но вскоре после того, как он водрузил флаг на вершине здания, в его сторону начали приходить ненавистные сообщения от клиентов по телефону, через страницу Facebook и отзывы в Google.

Один из клиентов сказал:

— Моя семья ест в стейк-хаусе Колтона, но больше не будет есть там, пока украинский флаг не будет заменен на наш национальный флаг, — в прямом сообщении на странице ресторана в Facebook.

Издание также ссылается на отзывы, некоторые из которых были удалены, но Бэн Эшлок успел сделать их скриншоты. В одном из таких комментариев было написано: “Снимите этот мусорный флаг! Пусть Украину сравняют с землей!”.

Управляющий рестораном заявил, что из-за флага он получил низкую оценку о Colton’s в Google со следующим комментарием.

— Еда на вкус не очень, а руководство — разжигатели войны, — говорилось в отзыве.

Бэн Эшлок написал на странице ресторана в Facebook, что сотрудники ресторана эмоционально переживают негативные отзывы, а подобные комментарии идут на регулярной основе.

— Я бы хотел, чтобы мы лучше относились друг к другу, сидя за клавиатурой, — добавил он.

Однако ненавистные сообщения недавно были уравновешены потоком сообщений в поддержку ресторана на его странице в Facebook.

Один человек написал: “Спасибо за то, что вы подняли флаг Украины и показали поддержку нашим украинским братьям и сестрам… Я не могу поверить, что кто-то может посылать ненавистные сообщения за это… Что, черт возьми, случилось с нами?”.

Многие владельцы ресторанов по всей территории США продемонстрировали свою поддержку Украине в войне с беспрецедентным вторжением России. Некоторые, например, переименовали в меню коктейли, связанные с Россией, включая Moscow Mules в Kyiv Mules.