Польские эксперты в эфире программы Завтрак Рымановского обсудили войну России против Украины, придя к позитивным для нашей страны выводам.

Так, польский аналитик по вопросам политики и стратегии Strategy&Future Яцек Бартосяк считает, что Украина имеет шансы вернуть себе оккупированные в 2014 году Крым и территории Донбасса.

По его мнению, на данный момент “стратегически Украина выигрывает”.

Он считает, что возвращение Крымского полуострова и оккупированных территорий Донбасса возможно, если все и дальше будет продолжаться по такому сценарию.

— Если российские сухопутные войска будут продолжать воевать столь некомпетентно, то все возможно, — оценил он.

По его мнению, польские политики должны теперь разработать политический план, чтобы Польша тоже одержала победу.

— Польша находится в игре. В наших интересах также закончить войну, — напомнил он.

В свою очередь историк и политолог Петр Гонтарчик, который также выступал в программе, выступил с менее оптимистичной оценкой.

— Я не вижу шансов на мир, потому что Россия будет стремиться полностью уничтожить Украину. Если только Россия не рухнет, не проиграет войну, я не вижу у Путина политической воли прийти к соглашению с украинцами, — сказал он.

Он упомянул о потоплении ракетного крейсера Москва, флагмана Черноморского флота.

— Помимо правильного “курса”, взятого этим крейсером, я по многим причинам смотрю на войну и ситуацию иначе, чем месяц или два назад. Я чувствую себя немного спокойнее, анализы многих видных экспертов о российской армии оказались ошибочными, — сказал он.

По мнению Петра Гонтарчика, российская армия оказалась “из другой эпохи”: она плохо управляется и не имеет современной стратегии.

— Украина постоянно защищает себя. Я думал, что она может выглядеть иначе, но мы, к счастью, ошиблись. У Киева есть шанс выиграть эту войну, — сказал Петр Гонтарчик.

Журналистка Кристина Курчаб-Редлих во время эфира заявила, что президент РФ пытается накормить своих граждан хоть какой-то победой.

— Владимир Путин должен обеспечить своих “наркоманов” пропагандой. Раньше я называла его “великим гипнотизером”, а теперь “поставщиком наркотиков”. То, что он предлагает гражданам — это ощущение имперской России, которая всегда побеждает, — описала она.

По ее мнению, российскому президенту “придется бросить им большой кусок “наркотика победы”, что может вызвать еще более жестокое поведение подчиненных ему войск во время войны.

По мнению профессора Анджей Септицкого из Варшавского университета и Львовского национального университета, что “мы наблюдаем эскалацию конфликта с обеих сторон.

— Заключение мирного соглашения маловероятно. Россия хочет уничтожить украинскую государственность, а с другой стороны (победа — Ред.) — это вопрос выживания Путина и российских элит у власти, — сказал он.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также выступила с оценкой, что Украина имеет все шансы на победу в войне с Российской Федерацией.

Источник: Polsatnews