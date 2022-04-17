Глава России Владимир Путин должен быть привлечен к ответственности за полномасштабную войну и преступления армии РФ в Украине, поскольку именно он отдавал приказ о вторжении.

Об этом заявила в одном из интервью глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она поделилась впечатлениями от своей недавней поездки в город Буча (Киевская область), где российские захватчики совершали настоящие зверства против мирных украинцев.

– Было страшно видеть реальность войны. Братская могила возле церкви в Буче, много мешков с телами, улица, на которой без разбора расстреливали людей, разбомбленные дома, сгоревшие автомобили, — рассказала глава Еврокомиссии.

Она выразила убеждение, что лица, ответственные за эти военные преступления, будут в итоге наказаны международным судом. Урсула фон дер Ляйен также отметила, что к ответственности нужно привлечь не только российских военных, но и Владимира Путина.

– Вместе с Украиной мы сформировали следственную группу, чтобы предоставить информацию в Международный суд. Есть много доказательств преступлений, совершенных российскими солдатами. Но к ответственности должны быть привлечены не только непосредственные виновники, но и те, кто ответственен за эту войну, которая стоила жизни тысячам мирных жителей. Путин ответственен за эту войну, он отдал приказ о вторжении и держит в руках все рычаги, – подчеркнула она.

Глава Еврокомиссии добавила, что считает реальной победу Украины над РФ. При этом она не стала конкретизировать, как может выглядеть эта победа и означает ли это вытеснение российских войск с востока нашего государства.

– Украина может выиграть войну. Мужество и сила сопротивления Украины поражают… Победа будет означать, что в Украине снова воцарится мир. На каких условиях это уже Украине решать самой, — заявила она.

Урсула фон дер Ляйен отметила, что сейчас нужно сделать все возможное, чтобы война в Украине завершилась как можно скорее. Она, в частности, высказалась за ускоренное предоставление Киеву того оружия, которое необходимо, чтобы Украина смогла выстоять в борьбе против РФ. Глава Еврокомиссии уточнила, что не делает различий между легким и тяжелым вооружением.

– Украина должна получить то, что ей нужно для обороны и то, что она сможет обслуживать. Евросоюз предоставляет на эти цели €1,5 млрд. Многие государства-члены осуществляют дополнительные поставки, — объяснила фон дер Ляйен.

В то же время она не исключила, что в худшем случае война в Украине может длиться в течение месяцев или лет.