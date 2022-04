Если Путина не остановят, Украина может стать следующей Сирией – сенатор США

Если цивилизованный мир не остановит Россию в ее преступных действиях, Украина может стать “следующей Сирией”.

Об этом в интервью американскому телеканалу CBS News заявил сенатор-демократ Крис Кунс. Он отметил, что вмешательство НАТО и западных стран было недостаточным.

“I deeply worry that what’s going to happen next is that we will see Ukraine turn into Syria,” Sen. Chris Coons tells @margbrennan while urging Americans not to turn away from the war in Ukraine. pic.twitter.com/MGmVvJyZqD

— Face The Nation (@FaceTheNation) April 17, 2022