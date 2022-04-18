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Факты / Мир / Мировые новости

Если Путина не остановят, Украина может стать следующей Сирией – сенатор США

Наташа Тарчевська редактор ленты
Если Путина не остановят, Украина может стать следующей Сирией – сенатор США

Если цивилизованный мир не остановит Россию в ее преступных действиях, Украина может стать “следующей Сирией”.

Об этом в интервью американскому телеканалу CBS News заявил сенатор-демократ Крис Кунс. Он отметил, что вмешательство НАТО и западных стран было недостаточным.

– Я глубоко обеспокоен тем, что дальше произойдет то, что мы увидим, как Украина превратится в Сирию, – сказал Крис Кунс.

Сенатор Крис Кунс также добавил, что за более чем 50 дней войны Путин “показал нам, как жестоким он может быть”, и ему было позволено “просто продолжать убивать мирных жителей, совершать военные преступления по всей Украине”.

– Американский народ не может отвлечься от этой трагедии в Украине… Я думаю, что история ХХІ века показывает, что Путин остановится только тогда, когда мы остановим его, – заверил Крис Кунс.

Напомним, 16 апреля свою поддержку Украине выразил бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

В частности, он выразил поддержку президенту Владимиру Зеленскому, который 6 апреля жестко обратился в Совет Безопасности ООН.

Болтон констатировал, что политические институты ООН коренным образом разрушены, и ее несостоятельность разрешить конфликт стала очевидна после полномасштабного вторжения России в Украину.

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Фото: Depositphotos

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