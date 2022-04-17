Спустя почти два месяца после полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины администрация президента США и ее европейские союзники начали планировать совершенно иной мир, в котором они больше не пытаются сосуществовать и сотрудничать с Россией, а активно стремятся изолировать и ослабить ее в качестве вопроса долгосрочной стратегии.

Как пишет Washington Post, союзники в НАТО и Европейском союзе, в Госдепартаменте США, Пентагоне и других союзных министерствах разрабатываются планы по закреплению новой политики изоляции России практически по всем аспектам позиции Запада по отношению к Москве: от обороны и финансовой торговли, до международной дипломатии.

Возмущение в первую очередь направлено на самого Владимира Путина, который, по словам президента США Джо Байдена “не может оставаться у власти”.

Согласно информации издания, Пентагон сменил свою стратегию национальной обороны США, где во главу угла ставится “вызовы, созданные Россией в Европе”, а только после этого — Китай. Ранее Соединенные Штаты рассматривали КНР как главную стратегическую угрозу.

Документ стратегической концепции НАТО с 2010 года, когда она стремилась к “истинному стратегическому партнерству” с Россией, будет представлен на саммите альянса в июне этого года.

— Содержательный диалог, к которому мы стремились раньше, не является вариантом для России, — заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в начале месяца.

В свою очередь, Евросоюз разрабатывает планы по уменьшению зависимости от российских энергоносителей — нефти и газа, планируя к концу года снизить импорт этих ресурсов на две трети.

Страны Запада стали чаще объявлять о значительном увеличении оборонного бюджета рассчитанном на далекое будущее.

Ожидается, что Финляндия и Швеция подадут заявки на вступление в НАТО до июньского саммита в Мадриде, что станет значительным сдвигом в балансе европейской безопасности, который также резко увеличит военное присутствие альянса вблизи России.

На прошлой неделе Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за приостановление членства России в Совете ООН по правам человека, а давно назревающее движение за пересмотр членства и полномочий Совета Безопасности, где Россия свободно пользуется правом вето, получило новый импульс.

Но долгосрочная стратегия разрабатывается даже в то время, когда союзники решают проблему непосредственного кризиса, усиливая санкции против Москвы, оказывая помощь оружием Украине и размещая десятки тысяч своих собственных войск на восточной границе НАТО.

Многие из этих и других мер, как ожидается, останутся на постоянной основе, согласно заявлениям лидеров стран и беседам с восемью высокопоставленными американскими и иностранными чиновниками, пишет издание.

— В конце концов, мы хотим видеть свободную и независимую Украину, ослабленную и изолированную Россию и более сильный, более единый, более решительный Запад, — сказал советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

Не все выступают за долгосрочную изоляцию Москвы. Во Франции, где президент Эммануэль Макрон участвует в удивительно тесной гонке за переизбрание с набирающей силу кандидатурой Марин Ле Пен, она призвала к примирению между НАТО и Россией и подтвердила обещание вывести Францию из интегрированного командования альянса. И в Германии раздаются голоса в пользу того, чтобы держать дверь открытой для диалога с Кремлем, чтобы способствовать возможному сближению.

В США этот вопрос — один из немногих, в котором президент Байден пользуется сильной двухпартийной поддержкой. Поддержка жесткой линии в отношении России, похоже, также сгладила пренебрежение республиканцев к НАТО, что является отличительной чертой администрации бывшего президента США Дональда Трампа, поскольку члены альянса от Вашингтона до западной границы России настаивают на том, что необходимость и реальность общей позиции сейчас высока как никогда.

Высокопоставленный европейский чиновник сказал, что “единственный урок, который мы извлекаем из российской агрессии, которую многие считали невозможной, заключается в том, что вот страна, которая готова сделать нечто такое, что никакие гарантии безопасности или даже правдоподобные ожидания [не могут обеспечить], что это не может повториться”.

— Мы думали, что взаимное сдерживание, взаимосвязанность будут способствовать стабильности, потому что у нас есть взаимные интересы. Теперь мы увидели, что это не так. Россия была сильно связана с Европой, глобализированной страной… Взаимозависимость, как мы теперь убедились, может повлечь за собой серьезные риски, если страна достаточно безжалостна… Мы должны адаптироваться к ситуации, которая является абсолютно новой, — сказал чиновник.

Несколько европейских политиков заявили, что их нынешние расчеты определяются двумя основными факторами.

Первый — это ожидание того, что любое перемирие в Украине, скорее всего, будет временным. Даже если президент РФ согласится на время сложить оружие, многие европейцы считают, что он будет стремиться перегруппироваться, восстановить российские вооруженные силы и снова напасть, как только будет чувствовать себя готовым.

Вторая причина — глубокий ужас перед зверствами российских военных в отношении мирного населения, которые стали известны после того, как их войска отступили из Киевской области. Многие считают, что Владимиру Путину, возможно, придется предстать перед международным трибуналом с обвинениями в военных преступлениях.

Все это означает, что многие европейцы считают, что их континент будет нестабильным и небезопасным до тех пор, пока Владимир Путин находится в Кремле. И если они пока не готовы предпринять активные усилия по свержению его режима, то там, как и в США, растет поддержка идеи навсегда отрезать его от страны.