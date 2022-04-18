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Факты / Мир / Мировые новости

Покупают антенны и устанавливают VPN: почему эстонцы стремятся слушать пропаганду РФ

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Естонія

Трудно выяснить, что сегодня происходит внутри РФ, поскольку ее нападение на территорию Украину становится более жестоким.

По словам международного корреспондента CNN Скотта Маклина люди, которые ищут новости о ситуации в России, чаще всего, это жители соседней Эстонии.

Эстония, страна с населением 1,3 млн человек, которая с начала полномасштабной войны в Украине приняла около 30 тыс. украинских беженцев.

Как и Украина, она также была в составе Советского Союза и до сих пор имеет многочисленное русскоязычное население.

По словам Маклина, Эстония имеет вполне обоснованный страх перед российской агрессией.

Большинство эстонцев этнически русские, особенно в городах, расположенных у реки Нарва, которая отделяет страну от России. Большинство пожилых людей, проживающих в этом регионе, плохо владеют эстонским, общаясь исключительно на русском.

— Из-за отсутствия большого количества русскоязычных СМИ в Эстонии, российские государственные СМИ все равно пытались заполнить эту пустоту, давая людям, разными способами, постоянную дозу кремлевской пропаганды, — говорит Маклин.

Но начинаются с 24 февраля и этот источник был отрезан. После полномасштабного нападения РФ на Украину, Эстония заблокировала большинство российских новостей и телеканалов.

— Многие люди в Эстонии начали покупать какие-то системы, чтобы поймать волну российских каналов, — говорит председатель городского совета Нарвы Владимир Заворонков.

Заворонком добавил, что кто-то покупает антенны в магазинах электроники, а кто-то использует VPN, чтобы поймать российские волны.

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Источник: CNN

Фото: Dreamstime

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