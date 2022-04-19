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Факты / Мир / Мировые новости

Почти единогласно: парламент Италии поддержал поставки оружия в Украину

Наташа Тарчевська редактор ленты
Почти единогласно: парламент Италии поддержал поставки оружия в Украину

Депутаты парламента Италии поддержали инициативу о поставках оружия в Украину и усилении санкций против России.

Об этом в одном из интервью заявил премьер-министр Италии Марио Драги. Он добавил, что поддержка Украины в итальянском парламенте была “практически единогласной”.

— Решение об отправке оружия было принято в парламенте практически единогласно… санкции необходимы для ослабления агрессора, но не могут остановить войска в краткосрочной перспективе. Для этого нам нужно помогать украинцам напрямую, что мы и делаем.

Не сделать этого было бы равносильно тому, чтобы сказать им: сдавайтесь, принимайте рабство и подчинение – это противоречит нашим европейским ценностям солидарности. Вместо этого мы хотим дать возможность украинцам защищать себя, — сказал Марио Драги.

Сопротивление Украины в войне с РФ премьер Италии назвал героическим. Также он сообщил, что Европейская комиссия и все союзники убеждены в эффективности санкций против РФ.

Напомним, накануне премьер-министр Италии Марио Драги имел разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. По результатам телефонной беседы он заявил, что диалог с Россией “бесполезен”.

Так, на призывы обсудить мир с президентом Украины Владимиром Зеленским Путин ему ответил, что “время для этого еще не пришло”.

Источник: Corriere

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Фото: Depositphotos

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