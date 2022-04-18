В Стамбуле (Турция) утром 18 апреля произошел мощный взрыв. Официально о причинах взрыва и пострадавших пока ничего не сообщают.

По информации СМИ, взрыв произошел в районе Шишли, расположенном на европейской стороне Босфора рядом с районами Бейоглу и Бешикташем.

Точная причина взрыва еще неизвестна, но турецкие СМИ пишут, что он мог произойти из-за того, что в подземном помещении с электрокабелями возникло возгорание с сильным задымлением.

— Около 08.30 крышка люка отлетела. Мы уже слышали шум в доме, я случайно подошел к окну и увидел, как она взлетела в воздух. После этого пошел дым, – рассказал один из очевидцев.

Спасатели эвакуировали жителей четырех находившихся рядом зданий. Электроэнергию в районе взрыва отключили, причины возгорания выясняются.

Источник: Haberturk