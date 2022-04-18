Украина поднялась в мировом рейтинге паспортов по доступности путешествий

Компания Henley&Partners опубликовала очередной индекс паспортов. Украинский загранпаспорт в нем поднялся на одну строчку и теперь занимает 34-ю позицию из 112.

С украинским загранпаспортом можно без визы или с визой по прибытии попасть в 143 страны мира.

В обновленном рейтинге, как и в предыдущем, первое место делят Япония и Сингапур. Владельцы паспортов этих двух азиатских стран могут путешествовать в 192 страны.

Вторую строчку занимают Германия и Южная Корея, чьи граждане могут посетить 190 стран без виз или с визой по прибытии. Тройку замыкают Финляндия, Италия, Люксембург и Испания (189 стран).

Последняя строчка (112) в рейтинге за Афганистаном — его граждане могут без предварительного оформления визы посетить только 26 стран. В пятерку худших паспортов также входят Сирия, Йемен, Пакистан и Ирак.

Паспорт страны-агрессорки России опустился на четыре позиции и теперь на 49-м месте с открытыми поездками в 117 стран.

Henley&Partners ежеквартально анализирует визовые правила 227 стран и территорий мира, ранжируя их по количеству стран безвизового въезда.

Позиция в рейтинге зависит от количества стран, в которые граждане могут попасть без предварительного оформления виз или с визой по прибытии. Паспорта всех рассматриваемых стран биометрические.

В январе 2022 года украинский загранпаспорт находился на 35-й позиции из 111 в международном рейтинге Индекса паспортов от компании Henley&Partners.

Источник: Henley&Partners