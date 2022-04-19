Президент США Джо Байден и президент Франции Эмануэль Макрон 19 апреля созывают встречу с главами некоторых государств Европы, а также Канады. Лидеры стран обсудят новую фазу войны РФ против Украины.

Об этом сообщили источники французского телеканала BFMTV в Елисейском дворце. Да, они встретятся с руководителями Германии, Великобритании, Канады, Италии, Польши и Румынии.

Также будут присутствовать генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского Совета Шарль Мишель.

Ранее президент Владимир Зеленский во время обращения заявил, что российская армия начала битву за Донбасс, к которой долго готовилась.

Также он добавил, что российские ракетные удары по Украине является стратегическим безумием и приведут лишь к ракетной самодемилитаризации РФ.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 55-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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