Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 54 день войны
Убили Убили
205 детей
Ранили Ранили
>362 ребенка
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 982 взрослых
Факты / Мир / Мировые новости

Франция не нуждается в российском газе — Макрон

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Франция не нуждается в российском газе — Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что его страна не нуждается в российском газе.

Кроме того, Франция и дальше будет работать над лоббированием санкций в отношении газа из России.

— Европа зависит от российского газа, но Франция в нем не нуждается, — сказал Макрон.

Он добавил, что страна работает над закупками газа у других стран.

Следует заметить, что сейчас во Франции проходят президентские выборы. Во второй тур вышел действующий глава страны Эмманюэль Макрон и Марин Ле Пен. Оппонентка Макрона хоть и пыталась откреститься от намерений дружбы с Путиным, однако продолжает диктовать пророссийские нарративы. В частности, она отметила, что Европе потом следует подружиться с Россией, чтобы та не сблизилась с Китаем.

Читайте
Франция заморозила российские активы на сумму свыше $25 млрд

Источник: France 5

Related video
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка