Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что его страна не нуждается в российском газе.

Кроме того, Франция и дальше будет работать над лоббированием санкций в отношении газа из России.

— Европа зависит от российского газа, но Франция в нем не нуждается, — сказал Макрон.

Он добавил, что страна работает над закупками газа у других стран.

Следует заметить, что сейчас во Франции проходят президентские выборы. Во второй тур вышел действующий глава страны Эмманюэль Макрон и Марин Ле Пен. Оппонентка Макрона хоть и пыталась откреститься от намерений дружбы с Путиным, однако продолжает диктовать пророссийские нарративы. В частности, она отметила, что Европе потом следует подружиться с Россией, чтобы та не сблизилась с Китаем.

Источник: France 5