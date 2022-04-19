Полномасштабная война в Украине тормозит рост мировой экономики — МВФ

На фоне полномасштабной войны в Украине и дальнейших санкций против РФ Международный валютный фонд снизил прогнозируемые ожидания по росту мировой экономики в 2022 и 2023 годах.

— Война серьезно затормозит глобальное обновление, замедляя рост и еще больше увеличивая инфляцию, — говорится в сообщении МВФ.

Так, согласно последним прогнозам МВФ, в течение следующих лет мировая экономика вырастет не более чем на 3,6%. Для сравнения, в прошлом 2021 году этот показатель равнялся 6,1%.

В отношении прогнозов для экономики Украины, представители МВФ ожидают сокращения на 35% в 2022 году, тогда как экономика России на фоне санкционного влияния сократится не более чем на 8,5%

Отмечается, что последствия войны в Украине почувствуют практически все страны мира. В МВФ это объясняют тем, что резкий рост цен на энергоносители и другие товары усугубили проблемы с цепью поставок.