Россия проводит “компанию террора” против украинского народа — Госдеп США

Нападения российских захватчиков на города Украины свидетельствуют о “компании террора”.

Об этом сообщил представитель Государственного департамента США Нед Прайс. Он прокомментировал вопрос о недавних обстрелах российскими оккупантами украинского Львова.

По словам Прайса, нападения России на Украину в последние дни еще раз демонстрируют, что страна проводит кампанию террора против народа Украины.

— Дело в том, что Россия больше, чем просто начало вторжения, больше, чем просто начало войны, проводит кампанию жестокости, кампанию подлой агрессии против народа Украины. С точки зрения ударов по Львову, с точки зрения боев на окраинах Киева, или того, что мы видели в таких городах, как Мариуполь, Харьков, Буча, это свидетельствует о кампании террора, которую россияне ведут против народа Украины, — сказал Прайс.

Он также отметил, что ранее Пентагон заявил, что российские удары в последние дни были нацелены на военные объекты.

Кроме того, Госдеп США рассмотрит возможность признать Россию государством-спонсором терроризма.