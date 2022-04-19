США и Эстония: кто оказывает наибольшую поддержку Украине в военное время

Соединенные Штаты Америки оказывают самую большую поддержку Украине после полномасштабного вторжения Российской Федерации. По состоянию на 27 марта, США выделили нашему государству около €7,6 млрд после начала войны.

Об этом свидетельствуют данные Ukraine Support Tracker – новой базы данных государственной поддержки Украины, созданной исследователями Кильского института мировой экономики.

Специалисты систематически отслеживают масштабы помощи, которую правительства западных стран обещали Украине после масштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года. Она охватывает военную, финансовую и гуманитарную поддержку, которая является общеизвестной.

— Только США дают гораздо больше, чем весь ЕС, в непосредственной близости от которого идет война. Мы не можем предоставить полную картину, потому что военная помощь Украине не всегда прозрачна. Но мы сделали все возможное, чтобы тщательно перечислить и количественно оценить все меры поддержки, которые стали общеизвестными, — отметил научный директор Кильского института и ведущий автор программы Ukraine Support Tracker Кристоф Требеш.

Все страны ЕС выделили €2,9 млрд, дополнительно €1,4 млрд поступило от учреждений ЕС и €2 млрд от Европейского инвестиционного банка. Великобритания, Канада и Япония пообещали оказать общую помощь в €1 млрд.

Целью исследователей является регулярное обновление и непрерывное усовершенствование программы поддержки Украины. Наибольшую экономическую помощь нашему государству оказывает Эстония, Польша и Литва.

– Но Великобритания также выделяется как сторонник Украины, как в абсолютном выражении, так и в экономическом производстве, – сказал Требеш.

Если говорить об экономической помощи, то США занимают 6 место, а Германия – 12 место (не считая помощи, оказанной опосредованно через Европейский Союз).

Источник: Kiel Institute for the World Economy