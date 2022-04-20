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Факты / Мир / Мировые новости

Украинцы отражают многочисленные попытки наступления войск РФ — Минобороны Британии

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Украинцы отражают многочисленные попытки наступления войск РФ — Минобороны Британии

В Министерстве обороны Великобритании отметили, что украинские бойцы отбивают атаки российских войск. Также в оборонном ведомстве назвали ряд причин, почему России не стоит надеяться на успех в войне с Украиной.

— Российские обстрелы и удары по линии контроля над Донбассом продолжают нарастать, при этом украинцы отражают многочисленные попытки наступления российских войск, — отметил в Минобороны Британии.

В частности, российские войска не могут противостоять стойкости высокомотивированных украинских вооруженных сил.

— На способность России прогрессировать по-прежнему влияют экологические, логистические и технические проблемы, с которыми они сталкивались до сих пор, в сочетании со стойкостью мотивированных украинских вооруженных сил, — заявили в британском оборонном ведомстве.

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Там указали на неспособность РФ подавить сопротивление в Мариуполе. В результате российские войска прибегают к таким атакам, из-за которых гибнет мирное население.

— Неспособность России подавить сопротивление в Мариуполе и их неизбирательные нападения, причинившие вред местному гражданскому населению, свидетельствуют о том, что они по-прежнему не могут достичь своих целей так быстро, как им хотелось бы, — подытожили в Минобороны Британии.

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Фото: Depositphotos

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