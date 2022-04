Украинцы отражают многочисленные попытки наступления войск РФ — Минобороны Британии

В Министерстве обороны Великобритании отметили, что украинские бойцы отбивают атаки российских войск. Также в оборонном ведомстве назвали ряд причин, почему России не стоит надеяться на успех в войне с Украиной.

В частности, российские войска не могут противостоять стойкости высокомотивированных украинских вооруженных сил.

— На способность России прогрессировать по-прежнему влияют экологические, логистические и технические проблемы, с которыми они сталкивались до сих пор, в сочетании со стойкостью мотивированных украинских вооруженных сил, — заявили в британском оборонном ведомстве.

Там указали на неспособность РФ подавить сопротивление в Мариуполе. В результате российские войска прибегают к таким атакам, из-за которых гибнет мирное население.

— Неспособность России подавить сопротивление в Мариуполе и их неизбирательные нападения, причинившие вред местному гражданскому населению, свидетельствуют о том, что они по-прежнему не могут достичь своих целей так быстро, как им хотелось бы, — подытожили в Минобороны Британии.

(2/4) Russian shelling and strikes on the Donbas line of control continue to increase, with the Ukrainians repelling numerous attempted advances by Russian forces.

— Ministry of Defence (@DefenceHQ) April 19, 2022