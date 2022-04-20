Президент США Джо Байден заявил журналистам, что он не уверен, поедет ли в Украину.

На вопрос журналистам, посетит ли он Украину в ближайшее время, Байден ответил, что не знает.

— Я был в Украине много раз, но в последнее время — нет. Более того, я единственный дважды выступал перед Верховной Радой Украины, — сказал Байден.

Ранее Белый дом заявлял, что поездка президента в Украину пока не планируется из соображений безопасности.

— Если кто-то и поедет, мы бы все равно не разглашали эту информацию в публичном пространстве из соображений безопасности, — подчеркнула пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Ранее Байден заявил, что все еще работает со своей командой, чтобы определить, стоит ли отправить высокопоставленного члена своей администрации в Украину.