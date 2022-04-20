Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 55 день войны
Убили Убили
205 детей
Ранили Ранили
>367 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
2 072 взрослых
Факты / Мир / Мировые новости

Байден дал неоднозначный ответ на вопрос о своем приезде в Украину

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Джо Байден

Президент США Джо Байден заявил журналистам, что он не уверен, поедет ли в Украину.

На вопрос журналистам, посетит ли он Украину в ближайшее время, Байден ответил, что не знает.

— Я был в Украине много раз, но в последнее время — нет. Более того, я единственный дважды выступал перед Верховной Радой Украины, — сказал Байден.

Ранее Белый дом заявлял, что поездка президента в Украину пока не планируется из соображений безопасности.

— Если кто-то и поедет, мы бы все равно не разглашали эту информацию в публичном пространстве из соображений безопасности, — подчеркнула пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Ранее Байден заявил, что все еще работает со своей командой, чтобы определить, стоит ли отправить высокопоставленного члена своей администрации в Украину.

Читайте
США готовят еще один пакет помощи Украине в сфере безопасности на $800 млн - CNN

Related video
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Источник: CNN

Фото: Getty Images

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка