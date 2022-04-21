Для поддержки функционирования экономики Украине нужно $5 млрд в месяц — Георгиева

Министерство финансов Украины подсчитало, что для поддержания функционирования экономики нужно $5 млрд в месяц.

Об этом сообщила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

— Мы очень тесно сотрудничаем с Министерством финансов Украины по сохранению функционирования экономики Украины в течение следующих трех месяцев. В министерстве подсчитали сумму в $5 млрд в месяц, – сказала Георгиева.

Выступая на встрече МВФ со Всемирным банком, Георгиева отметила, что существует некоторая неопределенность относительно этой суммы, но вряд ли она выходит за пределы финансовых потребностей страны.

Георгиева добавила, что МВФ работает со своими партнерами, чтобы мобилизовать такую поддержку.

Директор-распорядитель МВФ также отметила, что они уже обсуждают дальнейший пакет поддержки с Украиной, и подчеркнула, что эта неопределенность не должна препятствовать им начать работу над новым пакетом.

Ожидается, что Георгиева и президент Всемирного банка Дэвид Малпасс в ближайшее время встретятся с премьер-министром и министром финансов Украины, чтобы обсудить дальнейшую помощь.

Отвечая на вопрос, является ли $5 млрд в месяц твердым обязательством Фонда, Георгиева ответила, что они собираются обсудить это с партнерами.

Когда речь шла о финансовой поддержке, Георгиева сказала, что было бы глупо вносить новый пакет, пока военные действия еще продолжаются на территории Украины.

По ее словам, несправедливо ожидать от украинской власти разработки и внедрения дальнейшего пакета реформ в этом направлении.