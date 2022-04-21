Глава МИД Германии назвала сроки отказа от российского угля и газа

Германия намерена полностью отказаться от импорта российской нефти и угля как можно скорее. Страна уже имеет четкий план отказа от энергоносителей из страны-агрессора.

После переговоров с главами МИД стран Балтии в Риге министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что для безопасности в Европе нужно избавиться от зависимости от России, прежде всего в энергетической политике.

– Германия полностью откажется от импорта российских энергоносителей: от угля до конца лета. К лету импорт нефти будет сокращен вдвое и до конца года составит ноль, — сказала Бербок.

По ее словам, следующим будет газ, согласно единому европейскому плану. Европейский Союз вместе и полностью откажется от российского газа – это станет проявлением силы Евросообщества, уверена министр Германии.

Глава МИД Германии отметила, что этот импорт уже удалось существенно снизить. По ее мнению, вместо газопровода лучше создать Балтийский поток чистой (ветровой) энергетики.

– Наш европейский ответ на захватническую войну Путина должен заключаться в укреплении европейского суверенитета не только в вопросах энергетики, – добавила она.

Анналена Бербок отметила важность развития возобновляемых источников энергии. Отказ от ископаемых энергоносителей является двойным фактором безопасности, а совместная борьба с климатическими изменениями является фактором противостояния политике РФ, убеждена глава МИД Германии.