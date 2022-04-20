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Министр обороны Ирландии призвал РФ согласиться на гуманитарное прекращение огня

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Министр обороны Ирландии призвал РФ согласиться на гуманитарное прекращение огня

Министр иностранных дел и министр обороны Ирландии Саймон Ковени призвали Россию согласиться на немедленное гуманитарное прекращение огня и попросил Совет Безопасности ООН найти способ остановить войну.

Ковени заявил на брифинге в ООН по гуманитарной ситуации в Украине, что он недавно посетил Украину и видел масштаб разрушения в Буче.

— Единственное оружие, которое мы имеем, — это дипломатия, диалог, факты, коллективное руководство и, что самое главное, общая приверженность международному праву и Уставу ООН, — сказал Ковени, обращаясь к Совету ООН.

По словам Ковени, война в Украине — это война выбора и она может закончиться немедленно, если Путин так решит.

Ковени подчеркнул, что сейчас все происходит наоборот — вместо прекращения войны, он видел новое и расширенное наступление на Востоке Украины.

— Это безумие, которое история будет очень строго судить. Мы должны найти способ остановить эту войну, и этот совет имеет уникальную ответственность за это, — подчеркнул Ковени.

Во время своей речи Ковени отметил, что война в Украине несет за собой экономические последствия, которые касаются людей в каждом уголке мира, в частности на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке.

— Цена на пшеницу и масло выросла на 300% в Сомали, где уже более 700 тыс. человек перемещено из-за засухи. Запасы пшеницы в Палестине могут быть исчерпаны менее чем за три недели, – сказал он.

Ирландский политик добавил, что самые уязвимые люди мира не должны страдать из-за катастрофы, за которую они не несут ответственности.

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Источник: CNN

Фото: Getty Images

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