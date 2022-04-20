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Факты / Мир / Мировые новости

МВФ прогнозирует глубокое экономическое падение РФ из-за санкций

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
МВФ прогнозирует глубокое экономическое падение РФ из-за санкций

В Международном валютном фонде спрогнозировали снижение экономических рейтингов во всех регионах планеты.

Об этом МВФ сообщили в своем Twitter.

Глобальный рост экономических рейтингов значительно замедлился в 2022 году, в основном из-за войны в Украине. В Украине из-за боевых действий ожидается резкое двузначное падение ВВП.

Прогнозируется и глубокое экономическое падение России из-за санкций и решения европейских стран сократить импорт энергоносителей. Также ожидается, что экономические издержки войны распространятся дальше через товарные рынки, торговлю и, в меньшей степени, финансовые взаимосвязи.

В свою очередь, повышение цен на топливо и продукты питания уже имеют глобальное влияние, причем больше всего пострадали люди в странах с низким уровнем жизни.

— Мы прогнозируем снижение экономических рейтингов для всех регионов. Прекращение войны в Украине, обеспечение стабильного доступа к инструментам борьбы с COVID-19, действие против изменений климата, планирование в условиях инфляции и поддержка уязвимых слоев населения могут улучшить экономические перспективы, — говорится в сообщение.

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