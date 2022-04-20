МВФ прогнозирует глубокое экономическое падение РФ из-за санкций

В Международном валютном фонде спрогнозировали снижение экономических рейтингов во всех регионах планеты.
Об этом МВФ сообщили в своем Twitter.
Глобальный рост экономических рейтингов значительно замедлился в 2022 году, в основном из-за войны в Украине. В Украине из-за боевых действий ожидается резкое двузначное падение ВВП.
Прогнозируется и глубокое экономическое падение России из-за санкций и решения европейских стран сократить импорт энергоносителей. Также ожидается, что экономические издержки войны распространятся дальше через товарные рынки, торговлю и, в меньшей степени, финансовые взаимосвязи.
В свою очередь, повышение цен на топливо и продукты питания уже имеют глобальное влияние, причем больше всего пострадали люди в странах с низким уровнем жизни.
— Мы прогнозируем снижение экономических рейтингов для всех регионов. Прекращение войны в Украине, обеспечение стабильного доступа к инструментам борьбы с COVID-19, действие против изменений климата, планирование в условиях инфляции и поддержка уязвимых слоев населения могут улучшить экономические перспективы, — говорится в сообщение.