МВФ прогнозирует глубокое экономическое падение РФ из-за санкций

В Международном валютном фонде спрогнозировали снижение экономических рейтингов во всех регионах планеты.

Об этом МВФ сообщили в своем Twitter.

Глобальный рост экономических рейтингов значительно замедлился в 2022 году, в основном из-за войны в Украине. В Украине из-за боевых действий ожидается резкое двузначное падение ВВП.

Прогнозируется и глубокое экономическое падение России из-за санкций и решения европейских стран сократить импорт энергоносителей. Также ожидается, что экономические издержки войны распространятся дальше через товарные рынки, торговлю и, в меньшей степени, финансовые взаимосвязи.

В свою очередь, повышение цен на топливо и продукты питания уже имеют глобальное влияние, причем больше всего пострадали люди в странах с низким уровнем жизни.