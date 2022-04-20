Южная Корея направила в Украину 20 т дополнительной гуманитарной помощи

Правительство Южной Кореи направило Украине около 20 т дополнительной гуманитарной помощи.

Эта помощь является частью пакета гуманитарной помощи стоимостью $30 млн, объявленной правительством, и является дополнением к пакету на сумму $10 млн, присланного в марте.

В составе гуманитарной помощи есть автоматические дефибрилляторы, аппараты искусственной вентиляции легких и аптечки, которые были направлены на запрос Украины.

В Южной Корее не исключают, что в ближайшее время может быть предоставлен еще один пакет дополнительной поддержки Украины.