Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 55 день войны
Убили Убили
205 детей
Ранили Ранили
>367 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
2 072 взрослых
Факты / Мир / Мировые новости

Прямая связь между МАГАТЭ и ЧАЭС восстановлена — Гросси

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
ЧАЕС

Прямая связь между Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и Чернобыльской атомной электростанцией была восстановлена вечером 20 апреля.

Об этом говорится в заявлении генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси.

Русские войска находились в Чернобыле в течение пяти недель, прежде чем вывести свои войска 31 марта.

10 марта МАГАТЭ потеряло связь с ЧАЭС.

– Это очень хорошая новость, что теперь регулятор может связаться с Чернобыльской станцией напрямую, когда это необходимо, — сказал Гросси.

В заявлении добавляется, что миссия экспертов МАГАТЭ планирует посетить объект в ближайшее время, чтобы провести оценку ядерной безопасности и радиологии, доставить жизненно важное оборудование и отремонтировать системы дистанционного мониторинга гарантий Агентства.

Читайте
Успех россиян маловероятен: эксперты из США объяснили, почему РФ проиграет битву за Донбасс

Related video
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Источник: CNN

Фото: Pixabay

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка