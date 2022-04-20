Прямая связь между Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и Чернобыльской атомной электростанцией была восстановлена вечером 20 апреля.

Об этом говорится в заявлении генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси.

Русские войска находились в Чернобыле в течение пяти недель, прежде чем вывести свои войска 31 марта.

10 марта МАГАТЭ потеряло связь с ЧАЭС.

– Это очень хорошая новость, что теперь регулятор может связаться с Чернобыльской станцией напрямую, когда это необходимо, — сказал Гросси.

В заявлении добавляется, что миссия экспертов МАГАТЭ планирует посетить объект в ближайшее время, чтобы провести оценку ядерной безопасности и радиологии, доставить жизненно важное оборудование и отремонтировать системы дистанционного мониторинга гарантий Агентства.