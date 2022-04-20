Соединенные Штаты готовят еще один пакет помощи Украине в сфере безопасности на $800 миллионов.

Об этом пишет CNN со ссылкой на слова трех высокопоставленных чиновников из Белого дома и двух источников, знакомых с ходом разработки пакета помощи.

Издание отмечает, что детали следующего пакета еще обсуждаются и могут измениться, но ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон планирует отправить Украине больше артиллерии.

Во время прибытия в Портсмут, штат Нью-Гэмпшир, Джо Байдена спросили, планирует ли он отправить больше артиллерии в Украину, на что тот ответил журналистам “Да”, после чего сел в свой кортеж.

Один высокопоставленный представитель администрации сказал, что новейший пакет может быть утвержден в течение ближайших 36 часов, хотя другой представитель администрации сказал, что сроки не определены, и это может произойти в ближайшие дни.

Размер пакета также может измениться в последнюю минуту, сказал второй чиновник.

Информация об очередном пакете помощи появился всего через неделю после того, как администрация президента США дала “зеленый свет” другому пакету мер безопасности на сумму $800 миллионов, который включал артиллерийские и противоартиллерийские радары, что стало первой такой поставкой с начала российского вторжения в Украину.

CNN отмечает, что администрация Джо Байдена стремится как можно быстрее предоставить Украине помощь в сфере безопасности, поскольку считает, что война находится в критической стадии, и постоянная помощь США может сыграть решающую роль, когда начнется более агрессивное наступление России на Донбассе, сказали источники из Белого дома.

Более открытая местность в этом регионе благоприятствует использованию артиллерии и систем дальнего действия, поэтому администрация делает ставку на быстрое получение таких систем.

Донбасс граничит с Россией, что позволяет российским силам поддерживать более короткие линии снабжения, необходимые для поддержания наступления. Издание отмечает, что Украина и Россия (благодаря своим собственным силам и марионеточным “ДНР” и “ЛНР”), воевали на Донбассе в течение последних восьми лет, что делает эту территорию знакомой для обеих сторон.

По подсчетам издания, если последний пакет помощи в размере $800 миллионов будет одобрен, это будет означать, что США выделили Украине около $3,4 миллиарда с момента начала вторжения России 24 февраля.

CNN отмечает, что это будет последнее президентское сокращение, пока Конгресс США не утвердит дополнительные средства на вооружение Украины. При президентском сокращении Министерство обороны изымает оружие и оборудование из запасов США для отправки в Украину вместо того, чтобы закупать новое оружие у производителей.

Ранее о предоставлении тяжелого артиллерийского вооружения, кроме США, сообщил премьер-министр Канады и правительство Великобритании.