США расширили санкции против России: в список попала первая замглавы ЦБ

Соединенные Штаты Америки расширили список санкций против России, в который попала, в частности, первая заместительница главы Центрального банка РФ Ксения Юдаева.

Министерство финансов США в который раз расширило список ограничений против страны-агрессора, в него вошли физические и юридические лица, говорится в заявлении.

В частности, ограничительные меры вводят против 40 юридических лиц, включая Общество содействия российскому историческому просвещению Царьград и аффилированные с ним структуры, а также против ПАО Транскапиталбанк и АО Инвестторгбанк.

В список попали 29 физических лиц, связанных, в частности, с банком Открытие. Также в списке есть глава правления этого банка Михаил Задорнов.

Поддержка США

После полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию нашего государства США активно поддерживают Украину. Америка оказывает военную, гуманитарную и материальную поддержку Украине на фоне вооруженной российской агрессии.