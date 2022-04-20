Успех россиян маловероятен: эксперты из США объяснили, почему РФ проиграет битву за Донбасс

Российские войска начали новую фазу широкомасштабных наступательных операций на востоке Украины, скорее всего они намерены полностью захватить Донецкую и Луганскую области.

Так говорят эксперты из американского Института по изучению войны, которые сомневаются, что РФ сможет достичь внушительных успехов на Востоке Украины.

Они отмечают, что 18 апреля россияне провели крупномасштабные штурмы Рубежного, Попасной и Марьинки при мощной артиллерийской поддержке. Однако им так и не удалось прорвать оборону.

— Российское наступление на востоке вряд ли будет значительно более успешным, чем предыдущие российские наступления, но российские силы могут измотать украинских защитников или добиться ограниченных успехов, — говорится в публикации Института по изучению войны.

Эксперты пишут, что российские военные деморализованы, логистика работает у них с перебоями. А это указывает на то, что эффективная боевая сила российских подразделений на востоке Украины составляет лишь часть их заявленной численности в составе батальонных тактических групп (БТГ). Американцы думают, что российские войска благодаря своей численности могут “потрепать” позиции украинских военных, но россиянам это будет очень дорого стоить.

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— Однако внезапный и драматический успех русских в наступлении остается крайне маловероятным, а украинские тактические потери не означают конец кампании на востоке Украины, не говоря уже о войне в целом, — подытоживают эксперты.

Также эксперты навели данные ГУР Минобороны Украины, согласно которым российские призывники и контрактики не хотят идти воевать в Украину. Среди них 60−70% контрактников 150-й мотострелковой дивизии 8-й общевойсковой армии — основной российской военной группировки на востоке Украины.

У РФ нехватает высокоточного оружия, чтобы оборвать поставки Украине с других стран

Аргументом в эту пользу стала трагедия во Львове, когда россияне ударили ракетой. В результате чего погибли мирные жители. Тогда Минобороны РФ отчиталось, что они уничтожили логистический центр во Львове, который использовался для хранения оружия, прибывающего в Украину из США и ЕС. Однако на самом деле они попали в пустые склады и СТО.

— Российские силы стремятся сорвать поставки западной помощи украинским военным, но, вероятно, им не хватает большого количества высокоточного оружия, необходимого для частых ударов по этим целям на западе Украины, — отметили эксперты.

Мариуполь все еще стоит

— Российские силы продолжали штурмовать украинских защитников на сталелитейном заводе Азовсталь, но за последние 24 часа не добились никаких поддающихся проверке успехов, — говорится в отчете.

Также эксперты перечислили виды вооружения, которым россияне пытаются выбить украинских воинов из Мариуполя, в частности это Ту-22М3 и тяжелая артиллерия.

Битва за Донбасс

Эксперты Института думают, что, если российским войскам и удастся получить, какие-то успехи в наступлении на востоке, то они не будут более удачными, чем операции вокруг Киева.

— Российские силы, возможно, смогут продвигаться вперед на востоке Украины, разделив украинские силы на множество небольших направлений наступления, но российские наступательные операции вряд ли будут значительно более успешными, чем неудачные операции вокруг Киева, — считают эксперты.

Ситуация в Харьковской области

Украинские войска продолжили успешное контрнаступление, освободив ряд населенных пунктов.

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— Это украинское наступление, скорее всего, заставит российские силы отвлечь часть боевой мощи, предназначенной для застопорившегося Изюмского направления, для защиты от украинских наступлений, но вряд ли создаст угрозу для российской наземной линии связи с Изюмом в ближайшие дни, — отмечают эксперты.

В отчете говорится, что украинские силы уже контролировали элементы трассы М03, препятствуя прямому движению российских войск с окраин Харькова в Изюм. Институт задокументировал российские силы, которые направлялась в Изюм от главного российского центра логистики и связи в Белгороде. А проходит этот путь через украинские населенные пункты Великий Бурлук и Купянск. Украинским военным придется освободить и удержать Великий Бурлук, который примерно в 45 км от их нынешних передовых позиций в Базалиевке, чтобы сорвать эту логистическую цепочку.

— Украинские силы могут провести такое наступление в течение нескольких дней или недель, но российские силы к востоку от Харькова вряд ли рухнут так быстро, — добавили эксперты из Института.

Также у россиян есть и вторая логистическая цепочка, которая проходит через Купянск в Изюм. 6 апреля Генштаб Украины сообщил, что российские войска начали использовать железную дорогу Валуйки-Купянск для усиления Изюма. Российские силы могут это использовать для усиления операций вокруг Изюма, даже если украинские силы докажут, что способны захватить Великий Бурлук в ближайшие дни.

— Украинская контратака может успешно вынудить российские силы передислоцировать некоторые подразделения, предназначенные для Изюмского направления, но вряд ли полностью разрушит российские пути сообщения и подкрепления в ближайшую неделю, — подытожили эксперты.

Херсонское и Сумское направления

По данным Института по изучению войны, бои продолжались в Александровке, к западу от Херсона, без каких-либо серьезных территориальных изменений.

В Сумах и на северо-востоке Украины за 24 часа, предшествующие публикации отчета, существенных изменений не произошло.