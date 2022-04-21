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Факты / Мир / Мировые новости

Война завершится раньше: Зеленский в очередной раз призвал иностранные государства вооружить Украину

Юля Захарченко редактор ленты
Володимир Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский обратился с призывом присоединиться в социальных сетях к кампании ArmUkraineNow.

По мнению главы государства, если Украина будет иметь много тяжелого вооружения, тогда полномасштабная агрессия России завершится раньше.

— Я хочу поблагодарить миллионы людей во всем мире, которые поддерживают и просят своих лидеров сейчас вооружить Украину. Они понимают, что любое оружие в руках нашей армии предназначено исключительно для защиты от захватчиков, – подчеркнул президент Украины.

Владимир Зеленский отметил, что тяжелое вооружение — это инструмент, который сейчас необходим Украине для защиты гражданского населения от вражеских обстрелов, сохранения инфраструктуры и городов.

– Россия не остановится сама. Вооружите нас достаточным количеством тяжелого оружия. Мы покончим с этой войной раньше с меньшим количеством искалеченных и убитых украинских мирных жителей и солдат, — считает глава государства.

Президент призвал присоединиться к глобальной кампании в социальных сетях. Нужно опубликовать фотографию с хештегом #ArmUkraineNow, написать сообщение с призывом к иностранным государствам предоставить тяжелое вооружение Украине, отметить троих друзей и попросить их присоединиться к инициативе.

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Источник: Владимир Зеленский

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Фото: Офис президента

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