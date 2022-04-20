Еврокомиссия прокомментирует возможность Украины получить статус кандидата в ЕС до конца июня

Еврокомиссия прокомментирует возможности Украины о получении статуса кандидата в члены ЕС до конца июня, а затем Европейский совет сможет начать дискуссию по этому вопросу.

Об этом заявил президент Европейского совета Шарль Мишель на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

– У нас появится мнение Еврокомиссии до конца июня. Это моя ответственность – оценить, когда я смогу поставить этот вопрос в повестку дня Европейского совета. Нужно убедиться, что у нас есть политическая дискуссия и диалог, чтобы добиться прогресса на этом пути, – отметил президент Европейского совета.

Шарль Мишель подчеркнул, что Еврокомиссия может оказать конкретную поддержку Украине на пути к ЕС в будущем.

Он отметил, что наше государство ежедневно демонстрирует приверженность демократическим принципам и свободам.