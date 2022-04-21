Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 55 день войны
Убили Убили
205 детей
Ранили Ранили
>373 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
2 072 взрослых
Факты / Мир / Мировые новости

Генсек ООН хочет встретиться отдельно с Зеленским и Путиным

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Генсек ООН хочет встретиться отдельно с Зеленским и Путиным

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш намерен в ближайшие дни посетить Москву и Киев для переговоров с Владимиром Зеленским и Путиным.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Deutsche Welle.

Письма с просьбами организовать ответные визиты были переданы представителям Украины и России в ООН.

В ходе этих визитов Гутерриш рассчитывает добиться принятия срочных мер для достижения долгосрочного перемирия между двумя странами.

Напомним, что недавно генсек ООН уже призвал стороны конфликта объявить пасхальное перемирие с четверга, 21 апреля, до православного пасхального воскресенья.

По его словам, такое перемирие позволило бы эвакуировать больше мирных жителей из районов Украины, где происходят боевые действия.

Читайте
Байден выступит с новым заявлением по ситуации в Украине и РФ

Related video
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: Getty Images

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка