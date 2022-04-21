Генсек ООН хочет встретиться отдельно с Зеленским и Путиным

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш намерен в ближайшие дни посетить Москву и Киев для переговоров с Владимиром Зеленским и Путиным.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Deutsche Welle.

Письма с просьбами организовать ответные визиты были переданы представителям Украины и России в ООН.

В ходе этих визитов Гутерриш рассчитывает добиться принятия срочных мер для достижения долгосрочного перемирия между двумя странами.

Напомним, что недавно генсек ООН уже призвал стороны конфликта объявить пасхальное перемирие с четверга, 21 апреля, до православного пасхального воскресенья.

По его словам, такое перемирие позволило бы эвакуировать больше мирных жителей из районов Украины, где происходят боевые действия.