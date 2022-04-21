Не все страны-члены НАТО хотят, чтобы война в Украине закончилась — министр иностранных дел Турции

Некоторые страны-члены НАТО хотят, чтобы война в Украине продолжалась, чтобы Россия еще больше ослабла.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает НВ.

Чавушоглу отмечает, что в Турции не думали, что война России против Украины продлится так долго после переговоров в Стамбуле, которые состоялись 29 марта.

— Но после встречи министров иностранных дел НАТО сложилось впечатление, что в странах-членах НАТО есть те, кто хочет, чтобы война продолжалась. Пусть война продолжается, а Россия слабеет, — утверждает Чавушоглу.

Турецкий министр также прокомментировал возможность встречи Путина и президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган постоянно контактирует с ними обоими.

— Президент Эрдоган будет снова говорить с лидерами в ближайшие дни. Я разговаривал сегодня с главой МИД РФ Лавровым и с министром иностранных дел Украины Кулебою вчера, — добавил Чавушоглу.