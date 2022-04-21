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Факты / Мир / Мировые новости

Путин ваш банкир! Макрон и Ле Пен поспорили о РФ и Украине во время дебатов

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
дебати Макрон - Ле Пен

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон и его оппонентка Марин Ле Пен из правопопулистского Национального объединения в четверг, 21 апреля, провели дебаты перед вторым туром выборов президента страны.

В течение трех часов теледебатов оппоненты обсуждали вопросы построения взаимодействия с РФ, отношения к исламу и миграции.

По мнению аналитиков, теледуэль играет большую роль, ведь, по данным социологов, более 10% жителей страны, собирающихся прийти на избирательные участки, еще не определились с симпатиями. В четверг и пятницу будет продолжаться предвыборная агитация, а в субботу, 23 апреля, во Франции будет день тишины перед выборами в воскресенье, 24 апреля.

Во время прений Макрон сделал акцент на репутации Ле Пен и ее ранних фактах биографии.

— Вы зависите от российского правительства, зависите от Путина. Когда вы говорите с Россией, вы говорите со своим банкиром, – сказал Макрон.

В 2014 году партии Ле Пен был выдан кредит в размере €9,4 млн в Первом чешско-российском банке. После того, как французские институты в 2017 году отказались кредитовать ее избирательную кампанию, Ле Пен обращалась, в частности, и в российские банки.

Макрон спросил Ле Пен, на каком основании она раньше называла Крым частью России.

– Почему вы это сделали? По международным законам мы нечасто признаем территории, которые были аннексированы силой, – поинтересовался он у Ле Пен.

Она ответила, что считает себя “абсолютно и полностью свободной женщиной”, добавив, что ее партия взяла кредит у ПЧРБ только потому, что не могла найти финансирование во Франции.

Своего пика дебаты достигли, когда Ле Пен заявила, что в случае победы воплотит в жизнь запрет на ношение мусульманских женских головных уборов в общественных местах, назвав их “униформой, навязанной исламистами”.

Макрон в ответ заявил, что таким образом она “развяжет гражданскую войну”. Ле Пен поклялась положить конец “анархической и массовой” иммиграции во Францию. Она заявила, что подобная тенденция усугубляет преступность.

Еммануель Макрон вибори у Франції 2022

Макрон на избирательном участке во Франции в первом туре Фото: Getty Images

Согласно опросу Elabe, L’Express в партнерстве с SFR, Макрона самым убедительным в ходе этих дебатов признали 59% зрителей. 39% зрителей сочли более убедительной Ле Пен.

Макрон является фаворитом на победу во втором туре, большинство опросов говорят о его отрыве более чем в 10%, отмечают социологи. В случае победы Эмманюэль Макрон станет первым президентом Франции, переизбравшимся на второй срок со времен Жака Ширака в 2002 году.

По результатам первых екзитполов в первом туре президентских выборов во Франции больше всего голосов набрал действующий лидер Эммануэль Макрон. За него проголосовало 28,5% французов. Также во второй тур вышла Марин Ле Пен, набрав 24,2%.

Скриншот: France 24

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Источник: Deutsche Welle

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