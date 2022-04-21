США предоставляют Украине еще $800 млн военной помощи

В Соединенных Штатах Америки подтвердили планы по предоставлению дополнительных $800 млн военной помощи для Украины.

Об этом 21 апреля заявил президент США Джо Байден. Он выступил с заявлением о полномасштабном вторжении РФ.

— Я подписал этот пакет помощи… В частности, это артиллерийские системы, БТРы и оборудование, необходимое Украине для войны на Донбассе, — заявил Джо Байден.

Отмечается, что новый пакет помощи был на проработке экспертов последние несколько дней. В Белом доме убеждены, что война в Украине “находится в критической стадии”.

В предыдущем пакете, который начал поступать в Украину в начале апреля, военная помощь США предусматривала высокоэффективные системы вооружения.

В частности, речь идет о вертолетах, бронетранспортерах, артиллерийских системах и снарядах к ним, а также другом оружии для отражения наступательных действий регулярных войск РФ.