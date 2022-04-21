Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 57 день войны
Убили Убили
208 детей
Ранили Ранили
>376 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
2 224 взрослых
Факты / Мир / Мировые новости

США предоставляют Украине еще $800 млн военной помощи

Наташа Тарчевська редактор ленты
США предоставляют Украине еще $800 млн военной помощи

В Соединенных Штатах Америки подтвердили планы по предоставлению дополнительных $800 млн военной помощи для Украины.

Об этом 21 апреля заявил президент США Джо Байден. Он выступил с заявлением о полномасштабном вторжении РФ.

— Я подписал этот пакет помощи… В частности, это артиллерийские системы, БТРы и оборудование, необходимое Украине для войны на Донбассе, — заявил Джо Байден.

Отмечается, что новый пакет помощи был на проработке экспертов последние несколько дней. В Белом доме убеждены, что война в Украине “находится в критической стадии”.

В предыдущем пакете, который начал поступать в Украину в начале апреля, военная помощь США предусматривала высокоэффективные системы вооружения.

В частности, речь идет о вертолетах, бронетранспортерах, артиллерийских системах и снарядах к ним, а также другом оружии для отражения наступательных действий регулярных войск РФ.

Читайте
ЕС согласовал увеличение военной помощи Украине до €1,5 млрд - Боррель

Related video
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка